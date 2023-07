Intrigo in attacco, le mosse del Psg: cosa manca per Vlahovic | CM.IT

L’attaccante serbo rientra in cima alla lista dei nomi osservati dal club francese per il reparto avanzato

Ad un anno e mezzo dall’approdo a Torino tra l’entusiasmo incontenibile dei tifosi, Dusan Vlahovic potrebbe rifare le valigie. L’attaccante della Juventus, come spiegato da Cristiano Giuntoli nel giorno della sua presentazione alla stampa come nuovo Football Director bianconero, non è considerato incedibile.

Non è un mistero che l’ex Fiorentina piaccia non poco a Luis Enrique, nominato da pochi giorni come nuovo allenatore del Paris Saint Germain. A prescindere da cosa accadrà con Kylian Mbappé, il cui futuro verrà risolto entro l’inizio della nuova stagione, il tecnico spagnolo si aspetta un vero centravanti col fiuto per il gol. Tra i nomi indicati alla dirigenza, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, Vlahovic occupa senz’altro una posizione di assoluto rilievo.

Il favorito, in tal senso, rimane però Harry Kane. L’attaccante inglese come ogni estate si trova al centro di numerose voci di mercato che potrebbero portarlo via dal Tottenham una volta per tutte. A cercare di rovinare i piani del club francese c’è ancora il Bayern Monaco, club che dalla partenza di Lewandowski non è riuscito a trovare un bomber completo cui affidare il peso dell’intero reparto e che considera il centravanti della nazionale inglese come erede naturale del polacco. Tra i bavaresi e Kane c’è da diverse settimane un accordo per l’ingaggio, in attesa di trovare la quadra anche con gli ‘Spurs’.

Calciomercato Juve, cosa manca per la cessione di Vlahovic

Tornando al Psg, qualora la trattativa per Kane non dovesse andare in porto, ecco che in seconda fila vi sarebbero subito i nomi di Vlahovic e Gonçalo Ramos del Benfica.

Per quanto riguarda l’attaccante della Juventus, ribadiamo che tra il classe 2000 e il Paris Saint Germain c’è già un’intesa di massima per il trasferimento. Il club bianconero attende invece un’offerta ufficiale che si aggiri tra i 70 e gli 80 milioni di euro prima di concedere il via libera definitivo alla cessione del serbo. Sino a questo momento non è infatti arrivato un affondo convinto da parte dei francesi che reputano la cifra richiesta dalla Juve per il cartellino di Vlahovic ancora elevata rispetto alle proprie valutazioni.