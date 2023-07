Juventus, UFFICIALE: c’è la firma fino al 2027

Juventus, novità dal mercato con un affare ormai ufficiale: c’è la firma sul contratto fino al 2027

Fabio Miretti resterà alla Juventus (almeno) fino al 2027. Il centrocampista, prodotto del vivaio bianconero, ha infatti rinnovato l’accordo che lo lega al club di Torino. Ad annunciarlo è stata la stessa Juventus attraverso un comunicato ufficiale.

Per il centrocampista non si esclude una cessione in prestito secco durante questa occasione di mercato per poter andare a fare esperienza altrove in una squadra che possa assicurargli una maglia da titolare. Nel frattempo però la società bianconera ha voluto cautelarsi blindando il ragazzo sino al 2027.

L’annuncio ufficiale è stato dato proprio dalla Juventus sui propri canali. Questo il comunicato:

“Fabio Miretti rinnova con la Juventus. Si estende fino al 2027 il contratto del classe 2003, che stringe ancora di più il suo legame con la maglia bianconera. Una bella notizia che rende ancor più speciale la storia di Fabio. Arrivato nel 2011 nel settore giovanile juventino, Miretti ha saputo crescere in maniera esponenziale bruciando le tappe e raggiungendo molto presto le luci della ribalta. Una crescita costante quella di Fabio, centrocampista duttile e intelligente, in grado di adattarsi ad ogni situazione. Il prolungamento del rapporto conferma la fiducia nel suo talento, con l’obiettivo di continuare ad alzare l’asticella per raggiungere traguardi ambiziosi.”.