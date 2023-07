Ribaltone in attacco: l’ex Roma guida la rivoluzione

Uno dei club più attivi in questo momento in Serie A, ha appena reso ufficiale un’operazione in entrata

Dopo aver trascorso un solo anno in Serie B, il Cagliari è tornato nella massima serie con le migliori intenzioni. La squadra guidata dall’esperienza di Claudio Ranieri in panchina si sta rivelando sino a questo momento tra le formazioni più attive sul mercato con l’obiettivo di allestire una squadra competitiva per la salvezza.

Dopo aver già messo in archivio gli acquisti legati a Scuffet, Augello e Jankto, questo pomeriggio il Cagliari ha pure annunciato l’ufficialità di Gaetano Oristanio dall’Inter. Il fantasista, che nelle ultime due stagioni ha completato il suo processo di maturazione in Olanda con la maglia del Volendam, è arrivato in prestito come primo importante rinforzo per cercare di rinnovare il reparto avanzato.

Quello legato al classe 2002 è solamente il primo dei colpi previsti dalla società rossoblù per dare un volto nuovo all’attacco. L’obiettivo numero uno per Claudio Ranieri è infatti l’ex romanista Borja Mayoral. Il centravanti spagnolo ha trascorso l’ultima stagione in Spagna con la maglia del Getafe, con la quale è riuscito a mettere a segno ben nove marcature su un totale di 38 partite disputate.

Calciomercato Cagliari, da Borja Mayoral a Shomurodov: tutte le mosse in attacco

Borja Mayoral e non solo nella lista dei desideri del Cagliari per rinnovare l’attacco di Claudio Ranieri nella stagione del ritorno in Serie A.

Un altro nome assai gradito è quello di Eldor Shomurodov. Rientrato alla Roma dopo il prestito allo Spezia, l’attaccante è alla ricerca di una nuova esperienza nel campionato italiano. Trattativa che in questo momento rimane però in salita per la dirigenza rossoblù, a causa dei costi elevati per arrivare all’uzbeko. Quotazioni in netto calo invece per Gabbiadini, messo da parte dopo un iniziale interessamento dei sardi. Per quanto riguarda gli altri reparti, sui quali il Cagliari era subito partito forte, è infine tramontata definitivamente la pista che portava a Tameze, passato ufficialmente dal Verona al Torino.