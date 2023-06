DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di giovedì 22 giugno

Dall’addio ufficiale di Dzeko all’affare clamoroso per Tonali al Newcastle e i grandi colpi del Milan con i soldi incassati: tutte le notizie di mercato di oggi 22 giugno

Il calciomercato in Serie A comincia a entrare seriamente nel vivo. Dopo i primi giorni di studio, di addii, di prime ufficialità a parametro zero e non solo, ecco che può sbloccarsi tutto nelle prossime ore. Al centro ovviamente la trattativa lampo clamorosa tra Milan e Newcastle per Sandro Tonali che ha subito un’accelerata importante.

E ovviamente darebbe uno sprint incredibile ai rossoneri per altri colpi di mercato a ricostruire la squadra da Marcus Thuram alla doppia suggestione Lukaku-Frattesi. E nel frattempo Edin Dzeko è stato annunciato dal Fenerbahce. Ecco tutte le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto.

Ore 10.02 – Il presidente del Tigre, Ezequiel Melarana, ha parlato così di Retegui: “E’ il momento giusto per cederlo in Europa”.

Ore 9.47 – Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Salernitana in questa sessione di mercato c’è anche il cipriota Kastanos.

Ore 9.31 – A prescindere dalla cessione di Zielinski, il Napoli continua il pressing su Koopmeiners dell’Atalanta.

Ore 9.14 – Con Vicario più vicino al Tottenham, l’Inter vira su Mamardashvili e Sommer in porta qualora dovesse cedere Onana.

Ore 9.00 – Possibili novità a centrocampo per la Roma: il Manchester United avrebbe offerto il cartellino di van de Beek.

Ore 8.40 – D’Aversa sempre in pole per la panchina del Lecce, ma salgono le quotazioni di Pirlo.

Ore 8.20 – Lazio sempre alla ricerca di un regista di centrocampo: rispuntano i nomi di Jorginho e di Torreira, pupilli di Sarri.

Ore 7.50 – Clamorosa indiscrezione lanciata da ‘La Gazzetta dello Sport’: con la cessione di Tonali al Newcastle, il Milan si prepara a una serie di super colpi. I tre obiettivi sono Marcus Thuram, Davide Frattesi e addirittura Romelu Lukaku.

Ore 7.15 – Il Fenerbahce annuncia l’accordo con Edin Dzeko, che ora dovrà solo svolgere le visite e ratificare l’accordo. Il bosniaco lascia l’Inter dopo due anni.