Inter, Nacho il favorito: occhio però ad un altro spagnolo | ESCLUSIVO

Inter a caccia di rinforzi in difesa: il favorito è Nacho Fernandez del Real Madrid, ma attenzione ad un’altra pista spagnola

Potrebbe parlare spagnolo il prossimo difensore centrale dell’Inter. In casa nerazzurra sono chiaramente tutti focalizzati sulla finale di Champions League, in programma il 10 giugno ad Istanbul contro il Manchester City.

Nel frattempo però la dirigenza nerazzurra guarda anche al mercato. Da un lato tengono banco alcuni rinnovi come quelli di de Vrij e Dzeko. Se per l’olandese c’è fiducia, per il bosniaco c’è ancora distanza tra la domanda e l’offerta. Nel frattempo però Skriniar andrà via a costo zero e un nuovo innesto al centro della difesa sarà necessario. Se de Vrij rinnoverà il proprio accordo, l’Inter acquisterà dal mercato un solo difensore centrale. In questo senso una delle piste più calde porta a Nacho Fernandez del Real Madrid. Il mancino spagnolo, veterano dei ‘Blancos’, ha il contratto in scadenza a fine stagione ed è un nome molto gradito dalla dirigenza nerazzurra.

Inter, pista Azpilicueta: il club vuole provarci

Stando però a quanto raccolto da Calciomercato.it, c’è un altro difensore spagnolo che piace tanto al club meneghino: si tratta di Cesar Azpilicueta.

Il basco, sotto contratto con il Chelsea sino al 2024, ha imparato nel corso di questi anni ad adattarsi al ruolo di centrale destro in una difesa a tre e stando a quanto appreso dalla nostra redazione il club nerazzurro è pronto a fare un tentativo per arrivare al classe 1989. Siamo ancora nelle fasi preliminari, ma da parte dell’Inter c’è tutta la volontà di provarci. Bisognerà capire quanto il Chelsea sarà disposto a chiedere per il cartellino del difensore, che ha, appunto, ancora un anno di contratto con i londinesi. Se la domanda dovesse essere molto bassa, l’Inter sarebbe pronta a provarci. Non bisogna poi scordare come i rapporti tra club siano molto buoni. Nacho resta quindi in vantaggio, ma Azpilicueta va assolutamente preso in considerazione.