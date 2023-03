Dzeko-Inter, ecco cosa manca per il rinnovo I CM.IT

Il contratto dell’attaccante bosniaco scade a giugno, ma c’è una differenza sulle cifre

L’accordo tra Edin Dzeko e l’Inter per il rinnovo ancora non c’è. Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, resta, infatti, la distanza tra la richiesta (5 milioni, ovvero lo stipendio attuale) e l’offerta che il club nerazzurro ha valutato dopo l’inizio di stagione, davvero entusiasmante per l’attaccante bosniaco.

Di che cifre parliamo? Siamo sui 3 milioni, forse 3,5 con i bonus, che la società milanese è disposta a garantire all’ex Roma preso a zero nel 2021 e in scadenza il prossimo giugno. Ma il classe ’86, come detto, vorrebbe mantenere l’attuale stipendio o eventualmente abbassare la richiesta davanti ad un possibile biennale. Ipotesi, quest’ultima, non contemplata dall’ad Marotta che potrebbe però rispondere e quindi tutelarsi con un 1+1 (con opzione in favore dell’Inter).

I numeri di Edin Dzeko con l’Inter

Non mancheranno insomma i confronti e le discussioni tra le parti, considerando che il rendimento del bosniaco con 11 gol e 5 assist all’attivo resta ancora positivo e soddisfacente.

Di certo Dzeko, domani 37 anni, resta un giocatore molto stimato anche all’estero, con il Galatasaray e i club della MLS segnalati ancora in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni. Proprio i turchi avevano provato a corteggiarlo la scorsa estate con un’offerta sui 4 milioni di euro a stagione. Questo perché la società di Istanbul, grazie alle segnalazioni di un intermediario, ha deciso di studiare e ingaggiare molte star della Serie A. Come il bosniaco che tratta ancora il rinnovo con l’Inter: la distanza tra le parti resta ma i discorsi vanno avanti. Con l’estero sullo sfondo.