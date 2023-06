UFFICIALE, è finita con l’Inter: addio all’attaccante

L’Inter saluta Edin Dzeko: il Fenerbahce ha annunciato l’accordo con il giocatore bosniaco che lascerà i nerazzurri a zero

Tutto confermato. Alla fine Edin Dzeko lascia l’Inter dopo due stagioni di livello importantissimo. Come vi avevamo raccontato anche ieri, l’attaccante bosniaco aveva trovato l’accordo e accettato di trasferirsi al Fenerbahce, arrivando a Istanbul per le vacanze. Un biennio importante quello dell’ex capitano della Roma, fatto di 101 partite con 31 gol e 15 assist a 37 anni.

Numeri di grande spessore per un calciatore che ha dato un grande contributo in termini di reti ma non solo. È stato grande protagonista nella conquista di quattro trofei in questi due anni, due Coppa Italia e due Supercoppa Italiana e soprattutto nella cavalcata emozionante fino in finale di Champions. Una conclusione amara proprio a Istanbul, che sarà la sua nuova casa. Dzeko ha accettato un biennale da 4 milioni a stagione più bonus alla firma, a fronte di una Inter che non è andata oltre un’offerta di contratto annuale a cifre inferiori. Il bosniaco – visto anche il pressing insistente del Fener – ha scelto così di cambiare aria e avere qualche garanzia in più da quel punto di vista economico.

Dzeko-Inter, addio UFFICIALE: il comunicato del Fenerbahce

Un accordo che è stato ufficializzato dallo stesso Fenerbahce con un tweet: “L’attaccante di fama mondiale Edin Dzeko verrà a Istanbul per superare i controlli sanitari e completare le trattative per il trasferimento”, il cinguettio del club turco.

Bilgilendirme Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/MH8o5cEEMM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2023

Inzaghi e l’Inter perdono a parametro zero un giocatore importantissimo che dovrà necessariamente essere rimpiazzato in un certo modo. Allo stato attuale, fra meno di dieci giorni i nerazzurri avranno in attacco i soli Correa e Lautaro, visto che Lukaku tornerà al Chelsea in attesa di un eventuale nuovo accordo. E con Correa che pure è in uscita e ha già rifiutato proprio il Fenerbahce. Ora Marotta è atteso da un lavoro non semplice e di grossa portata, dovendo quasi ricostruire l’attacco.