Dzeko ad un bivio: offerto un biennale a cifre importanti | CM.IT

Continua il pressing del Fenerbahce per Edin Dzeko: il club turco vuole ingaggiare l’attaccante in scadenza di contratto con l’Inter

Quella di Istanbul potrebbe essere stata l’ultima partita di Edin Dzeko con la maglia dell’Inter: e ora sull’attaccante bosniaco si fa sempre più insistente il pressing del Fenerbahce.

Ormai da giorni il Fenerbahce è sulle tracce di Edin Dzeko. Il club turco è interessato all’esperto centravanti il cui contratto con l’Inter scadrà il prossimo 30 giugno. Eppure, poche settimane fa, sembrava essere stato raggiunto l’accordo tra entourage e club per prolungare fino al 2024 l’accordo in essere. Uno scenario in cui si è inserito prepotentemente il Fenerbahce, club che ha palesato maggiore interesse nei confronti dell’ex Roma, autore di quattordici gol e cinque assist in cinquanta partite giocate tra campionato e coppe con la maglia dell’Inter nella stagione appena terminata.

La volontà del giocatore sarebbe quella di restare a Milano, dove l’attaccante classe ’86 si trova bene e resterebbe volentieri, anche complice la volontà della famiglia che si è ben ambientata nel capoluogo lombardo. Ora, però, la situazione potrebbe cambiare e sul futuro in nerazzurro di Edin Dzeko spunta un grande punto interrogativo.

Calciomercato Inter, il Fenerbahce in pressing su Dzeko

Le prossime ore saranno decisive per delineare il futuro di Edin Dzeko. L’attaccante è ad un bivio: o il rinnovo con l’Inter o accettare l’offerta di club esteri, uno su tutti il Fenerbahce.

Il club turco propone all’attaccante bosniaco un contratto di due anni a 4 milioni di euro a stagione. Un’offerta di cui ha discusso nelle scorse ore Alessandro Lucci, agente del giocatore il quale ha raggiunto Istanbul per ascoltare la proposta del club turco. L’Inter, invece, mette sul piatto 3,5 milioni di euro per convincere il cigno di Sarajevo a restare in nerazzurro per un’altra stagione.