Dzeko al Fenerbahce, ci siamo: tutti i dettagli | CM.IT

Il centravanti bosniaco si appresta a lasciare l’Inter dopo due stagioni in cui ha messo a segno 31 gol e vinto quattro trofei

È giunta all’epilogo l’avventura di Edin Dzeko con la maglia dell’Inter. In scadenza il 30 giugno, il centravanti bosniaco si appresta a trasferirsi in Turchia a parametro zero.

È tutto pronto per lo sbarco del classe ’86 al Fenerbahce. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club turco lo ha convinto con un biennale da 4 milioni di euro a stagione più un bonus alla firma sul contratto.

Dzeko avrebbe preferito proseguire la sua esperienza all’Inter, ma i nerazzurri non erano andati oltre un annuale a cifre inferiore ai 4 milioni. Così il bomber nativo di Sarajevo ha deciso di valutare altre destinazioni, optando alla fine per quella che lo condurrà dritto sulla sponda gialloblu di Istanbul, dove lo scorso 12 giugno ha perso la finale di Champions.

Dzeko, 31 gol e 4 trofei nel biennio all’Inter

Dzeko dice addio all’Inter dopo due stagioni. Lo sbarcò a Milano avvenne infatti nell’estate 2021, dopo la cessione di Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro.

In maglia nerazzurra ha collezionato 101 presenze, realizzando 31 gol e 15 assist. Voluto fortemente da Inzaghi, ora di certo non felice della sua partenza, in due anni il trentasettenne ha contribuito alla conquista di quattro trofei, due Coppe Italia e altrettante Supercoppe italiane. Un contributo importante lo ha dato anche per la conquista della finale di Champions, persa poi contro l’ex Manchester City.