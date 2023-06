Mbappé al Real Madrid, svolta totale: c’è già la data

Kylian Mbappé e il Real Madrid, il tormentone ricomincia: filtra già la possibile data dell’annuncio degli spagnoli

Un anno dopo, il tormentone Kylian Mbappé si ripropone. Siamo di nuovo a dodici mesi dalla scadenza del suo contratto con il Psg, anche se sussisterebbe per il prossimo anno una opzione per l’ulteriore rinnovo per un’altra stagione con i parigini. Ma gli ultimi eventi lasciano pensare a un addio ormai deciso nella testa del giocatore.

La destinazione ‘naturale’ per Mbappé sembra essere il Real Madrid, di fatto la sola società in grado di accontentarne le richieste. Da tempo, in Spagna è stato individuato come erede designato di Benzema in camiseta blanca e dunque il club sta andando all’assalto. Con gli ultimi dettagli riportati da ‘El Chiringuito’. La richiesta del Psg si attesterebbe sui 200 milioni di euro. Per ora, il Real avrebbe limitato la sua proposta a 120 milioni, ma ci sarebbe ottimismo sulla possibilità di trovare un punto d’incontro più o meno a metà strada. Tanto che la trasmissione iberica avrebbe già individuato una data chiave: quella del 23 luglio, in cui potrebbe avvenire la presentazione di Mbappé con la maglia delle ‘Merengues’.

Real Madrid, le mani su Mbappé: il Psg a caccia dell’erede, gli scenari

Non è casuale, del resto, che il Psg si stia già muovendo per un attaccante. L’impressione è che il ciclo di Mbappé sotto la Torre Eiffel si sia esaurito e i campioni di Francia vanno a caccia di un nuovo bomber.

Come raccontato da Calciomercato.it, il Psg avrebbe un interessamento per Osimhen ma non avrebbe ancora formulato una offerta al Napoli. La richiesta minima del patron azzurro De Laurentiis, che vorrebbe privarsi di lui solo a cifre davvero consistenti, sarebbe di circa 120 milioni di euro. Per ora, il Psg non affonda ancora il colpo e valuta altre opzioni, come ad esempio Harry Kane.