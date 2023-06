Dall’interessamento del Psg alla richiesta del Napoli: le ultime su Osimhen | CM.IT

Calciomercato Napoli, il tema Osimhen continua a caracollare l’attenzione mediatica. La posizione del Psg e la richiesta di De Laurentiis

Il domino degli attaccanti sta per partire e Victor Osimhen rappresenterà sicuramente una pedina importante. L’attaccante nigeriano, blindato da De Laurentiis nel corso della presentazione di Rudi Garcia, è legato agli Azzurri da un contratto in scadenza tra due anni.

Come annunciato dal patron del Napoli, solo un’offerta irrinunciabile potrebbe far vacillare il muro eretto dai partenopei che stanno ragionando sulla possibilità di rinnovare il contratto al capocannoniere della Serie A della scorsa stagione. La sensazione è che le chances di una permanenza dell’ex Lille all’ombra del Vesuvio siano ancora alte. Tutto o quasi, però, dipenderà dalla possibile offerta del Psg, che in tempi non sospetti ha già avuto modo di avviare i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione.

I parigini, però, come appresso dalla redazione di calciomercato.it, non si sono ancora spinti oltre. Il Napoli, infatti, non ha ricevuto nessuna offerta proveniente dalla Francia per il suo bomber. L’interessamento dei neo Campioni di Francia è assodato. Tuttavia De Laurentiis si aspetta un’offerta da almeno 120 milioni di euro dal Psg: proposta che fino a questo momento non è ancora arrivata ma che potrebbe concretizzarsi a stretto giro di posta.

Napoli-Osimhen, l’intreccio con Kane e la posizione del Psg: lo scenario

Pur avendo inserito Osimhen nella short list dei papabili acquisti, dunque, il Psg non è ancora entrato nell’ordine di idee di sferrare l’assalto convinto al numero 9 del Napoli. La valutazione che i francesi fanno del fuoriclasse nigeriano, infatti, di discosta molto dalla cifra su cui si potrebbe cominciare a trattare. La sensazione, però, è che qualcosa potrebbe muoversi già nei prossimi giorni. Una chiacchierata tra l’agente Roberto Calenda e il Psg potrebbe essere già avvenuta, anche se il Napoli non vorrebbe privarsi di Osimhen.

Allo stesso tempo, però, il Psg sta valutando con attenzione anche altri profili. Nel novero dei possibili candidati impossibile non menzionare Harry Kane, sul quale il Tottenham ha da tempo messo gli occhi. Un intreccio che potrebbe letteralmente esplodere nel corso dei prossimi giorni: vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno novità tangibili in merito.