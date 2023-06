Zielinski-Napoli, il rapporto può continuare: ecco come | ESCLUSIVO

Piotr Zielinski può proseguire la sua avventura con la maglia del Napoli: il punto della situazione

Tra i titolarissimi del Napoli neo-campione d’Italia c’è sicuramente Piotr Zielinski. Il polacco, che ha appena concluso la sua settima stagione in maglia azzurra, è uno dei senatori della squadra ed ha contribuito alla conquista di uno storico titolo disputando 48 presenze stagionali tra campionato e coppe e collezionando oltre 10 assist.

Attorno al suo futuro però non sembravano aleggiare grandi certezze. Il contratto in scadenza nel 2024 è un problema da affrontare per la dirigenza partenopea. Problema che però potrebbe presto essere risolto e non con una cessione. Perché il club studia il rinnovo e la possibile permanenza con relativo prolungamento sembra essere un’ipotesi tutt’altro che utopistica.

Zielinski-Napoli, prove di rinnovo: possibile la spalmatura dell’ingaggio

In base infatti a quanto raccolto da Calciomercato.it, Zielinski sembra infatti intenzionato ad accettare quella che è la nuova proposta di rinnovo della società partenopea.

Una proposta al ribasso, con ingaggio da 2,5 milioni di euro più bonus rispetto ai 4 milioni più bonus attualmente percepiti. Un ingaggio che verrebbe quindi spalmato fino al 2026. Un tentativo che il Napoli è pronto a fare e che potrebbe trovare il benestare del centrocampista polacco, desideroso di restare in azzurro e continuare a vestire la maglia dei neonati campioni d’Italia. C’è inoltre da sottolineare come in queste settimane non siano arrivati interessamenti particolarmente forti e non sono state formulate offerte agli azzurri per acquistare il cartellino del classe 1994. Un rapporto dunque che può continuare, per la felicità del giocatore, ma anche di tutti i tifosi azzurri che hanno identificato ormai il centrocampista come un senatore del club.