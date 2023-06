Juventus, l’accordo è realtà: rinforzo sulla fascia

La Juventus ha trovato un principio di accordo per un rinforzo che potrà essere determinante nel corso della prossima stagione

L’ultima stagione della Juventus è stata, a dir poco, negativa; i bianconeri non sono mai stati realmente in lotta per lo scudetto e questo indipendentemente dalla penalizzazione che ha colpito i ragazzi di Allegri. Ancora meno positivo il percorso nelle coppe dove la Juve è uscita in semifinale sia dalla Coppa Italia sia dall’Europa League ed è uscita, dopo cinque sconfitte su sei partite, ai gironi di Champions.

Una stagione che ha portato numerose critiche con Allegri finito al centro delle polemiche; il tecnico è stato tentato dall’Arabia Saudita (con numerosi soldi) ma ha scelto di restare alla Juve nonostante il suo futuro non sembra ancora così sicuro. Nel frattempo, però, si deve andare a comporre la squadra per la prossima stagione; servono diversi rinforzi, almeno uno per reparto se si vuole tornare a vincere lo scudetto e, sentenze permettendo, essere grandi protagonisti a livello europeo.

Nelle ultime ore, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juventus avrebbe trovato un principio di accordo verbale con Timothy Weah, figlio di George e attualmente in forza al Lille. Si parla di dodici milioni (da capire se ci sarà una parte fissa più bonus) per un classe 2000 molto interessante e che può rappresentare un rinforzo importante nella Juventus della prossima stagione.

Juventus, accordo verbale con Weah: ecco dove giocherebbe

Una notizia molto importante quella su Timothy Weah; il giocatore sarebbe perfetto per la Juventus e si incastrerebbe benissimo nei due sistemi di gioco possibili dei bianconeri. Allegri nel prossimo anno deve decidere se continuare con il 3-5-2 o tornare al 4-3-3 per esaltare le caratteristiche di determinati giocatori. Due moduli dove Weah avrebbe grande possibilità di essere protagonista.

Nel 3-5-2, Weah andrebbe a ricoprire il ruolo di esterno destro a tutta fascia; dovrebbe lavorare sulla fase difensiva ma, con un tecnico come Allegri, potrebbe sicuramente crescere da questo punto di vista. Abbiamo parlato della possibilità che la Juve torni al 4-3-3 e, in questo caso, il classe 2000 andrebbe a ricoprire il ruolo di esterno offensivo di attacco.

La sua rapidità e la sua capacità di saltare l’uomo nell’uno contro uno possono mettere in costante difficoltà la difesa avversaria. Sempre come riportato da Gianluca Di Marzio, il colpo Weah non esclude l’arrivo di Castagne. L’obiettivo della Juventus è piuttosto chiaro: tornare a dominare il calcio italiano. Per farlo servono rinforzi e, da questo punto di vista, i bianconeri si stanno iniziando a muovere. Dopo la conferma di Milik è ad un passo l’arrivo di Weah.