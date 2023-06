Rabiot, Milinkovic e Frattesi: la telefonata di Allegri spariglia le carte | CM.IT

La Juventus attende la decisione di Rabiot sulla proposta di rinnovo: intanto il Ds Manna tiene calde le piste che portano a Frattesi e Milinkovic

La Juventus non molla la pista Frattesi nonostante la nutrita concorrenza e intanto avanza per Milinkovic-Savic. Tutto in attesa della risposta definitiva di Adrien Rabiot sull’offerta di rinnovo annuale (con possibile opzione) che arriverà entro questa settimana.

Massimiliano Allegri non perde le speranze e ha dato priorità alla permanenza alla Continassa del nazionale francese, ritenuto indispensabile nel proprio scacchiere tattico all’interno di una Juve più ‘green’ e che subirà una profonda ristrutturazione. La proposta economica è quella attuale: 7 milioni più bonus all’anno, con la speranza che Rabiot e la mamma-agente Veronique preferiscano i colori bianconeri – nonostante la mancata partecipazione alla prossima Champions League – alle ricche lusinghe che arrivano della Premier League. Intanto la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ non vuole farsi trovare impreparata a un possibile (e concreto) addio dell’ex PSG, proseguendo a tessere la tela per altri due profili assai graditi ad Allegri. Mercoledì c’è stato un nuovo incontro tra il Ds Manna e l’Ad del Sassuolo Carnevali, sul piatto ovviamente il futuro di Davide Frattesi.

Calciomercato Juventus, veto di Allegri su Rovella nell’affare Milinkovic

Vertice interlocutorio e nel quale l’uomo mercato della Juventus ha cercato di capire la disponibilità del collega neroverdi ad accettare nell’affare alcune contropartite. L’attenzione si è spostata nello specifico su due profili: Soulé e de Winter. I bianconeri valutano il gioiello argentino e il baby difensore 10-12 milioni, mettendo sul piatto un assegno da 20 milioni di euro.

Somma che rimane sotto le richieste del Sassuolo, che attende le mosse dell’Inter ma soprattutto il rilancio del Milan definita la cessione di Tonali. De Winter piace anche all‘Empoli, squadra dove ha peraltro ha militato in prestito l’anno scorso, con il baby belga che punta però a restare alla Continassa e a ritagliarsi uno spazio nelle rotazioni di Allegri. Da Frattesi a Milinkovic-Savic, altro obiettivo di vecchia data di Massimiliano Allegri. Il serbo sarebbe il faro perfetto del centrocampo del tecnico livornese e la Juve è alla ricerca della quadra per strappare il sì del sempre arcigno Lotito. Il patron della Lazio continua a valutare Milinkovic 35-40 milioni e su suggerimento di Sarri vuole inserire Rovella nella trattativa, appena rientrato alla base dopo una stagione da protagonista al Monza. Qui però – come appreso da Calciomercato.it – c’è il muro da parte della Juve e dello stesso Allegri, con l’allenatore che ha più volte chiamato nelle ultime settimane il giovane centrocampista per confermargli la sua stima e la volontà di puntare su di lui dopo l’addio di Paredes in mediana. Aspettando Rabiot, la ‘Vecchia Signora’ tiene calde le piste che portano a Frattesi e Milinkovic.