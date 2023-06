Incontro Juve-Sassuolo per Frattesi: l’annuncio di Manna | VIDEO CM.IT

La Juventus lavora sul fronte entrata e prova a chiudere l’affare Frattesi: incontro con il Sassuolo, cosa sta succedendo

E’ sempre Davide Frattesi uno dei centrocampisti più corteggiati del calciomercato di Serie A. Come raccontato da Calciomercato.it, Juventus e Inter sono sulle tracce del 23enne del Sassuolo che piace da tempo anche alla Roma che potrebbe affondare mettendo sul piatto Volpato.

Un tris di big che si sfidano quindi per Frattesi, con il Sassuolo pronto a cedere il calciatore davanti alla proposta giusta. Situazione ancora in sviluppo con novità che potrebbero arrivare già in giornata. Stando a quanto riporta ‘Sky’, infatti, i dirigenti della Juventus e quelli del Sassuolo si sono incontrati per discutere proprio dell’eventuale approdo in bianconero del centrocampista.

In particolare, il vertice ha visto come protagonisti Giovanni Manna, attualmente responsabile del mercato juventino in attesa che si sblocchi l’affare Giuntoli, e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Un incontro grazie al quale, stando a quanto riportato, la Juventus vuole capire quante possibilità ha di portare a casa Frattesi e nel quale potrebbe essere inserito anche un calciatore di proprietà dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, la contropartita per Frattesi

Juventus e Sassuolo a colloquio per Davide Frattesi, 23 anni, centrocampista ambito – come già anticipato – anche da Inter e (più defilata attualmente) Roma. Con i nerazzurri impegnati con il possibile addio di Brozovic, destinazione Al Nassr, i bianconeri continuano a trattare per l’ex giallorosso.

Nell’operazione potrebbe entrare anche una contropartita come Koni De Winter. All’uscita dall’incontro, Giovanni Manna ha così risposto ai giornalisti presenti, tra i quali l’inviato di Calciomercato.it: “Non c’è niente. De Winter nell’affare? Non c’è nulla”.