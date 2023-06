Marotta sfida la Juve: derby infinito per Frattesi | CM.IT

Il centrocampista del Sassuolo è destinato a diventare tra i calciatori più ambiti sul prossimo calciomercato

Neanche il tempo di lasciarci alle spalle l’ultimo campionato che il mercato sembra aver già trovato il primo tormentone della prossima estate. Un ritornello in cui a ripetersi con tanta frequenza sarà il nome di Davide Frattesi, forte centrocampista di proprietà del Sassuolo pronto a spiccare il volo per una big.

Dopo la lunga corte della Roma dello scorso anno, sul classe 1999 sono infatti tornate due inseguitrici di vecchia data: Inter e Juventus. Iniziamo dai bianconeri e dalle loro speranze di riuscire ad anticipare la concorrenza per il centrocampista neroverde. Frattesi, infatti, è stato in questo momento individuato come uno dei principali obiettivi in mezzo al campo, soprattutto nel caso in cui Adrien Rabiot dovesse andar via a parametro zero.

Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, il club bianconero sarebbe disposto a mettere sul piatto del Sassuolo una serie di giovani interessanti per cercare di abbassare la parte cash del suo cartellino. Prima, però, sarà necessario piazzare in uscita diversi esuberi che non fanno parte dei piani futuri della società e che nel corso dell’ultima stagione sono stati spediti via in prestito: da McKennie a Zakaria e Arthur.

Calciomercato Inter, Marotta sfida la Juve per Frattesi

A rovinare i piani della Juventus, potrebbe però essere l’ex bianconero Beppe Marotta. L’amministratore delegato dell’Inter, infatti, sembra essere pronto ad intromettersi per la corsa a Frattesi.

Oltre all’ottimo rapporto di amicizia che lega il dirigente varesino al direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali, l’Inter – come la Juve – sarebbe intenzionata ad offrire in cambio del centrocampista alcuni giovani della Primavera nerazzurra, oltre ad una parte cash. A rallentare in questo momento l’assalto della dirigenza interista è, comprensibilmente, l’appuntamento di Istanbul del prossimo 10 giugno.

In questo scenario chi invece è rimasta defilata è la Roma. Il club giallorosso, come confermato dall’agente Diego Tavano ai nostri microfoni, punta tantissimo su Edoardo Bove e sta lavorando per chiudere il suo importante rinnovo. Saranno così Inter e Juventus, salvo nuovi colpi di scena, a contendersi il centrocampista del presente e futuro della Nazionale Italiana.