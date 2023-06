Tentativo in extremis della Juve: l’alternativa è già pronta

La Juventus sta provando in extremis ad evitare un addio: in ogni caso, l’alternativa sembra essere pronta per i bianconeri

La stagione più complessa dell’ultimo decennio in bianco e nero si è appena conclusa e la Juventus sta valutando il proprio futuro. La scelta del nuovo direttore sportivo e la conseguente decisione sull’allenatore permetteranno di programmare con maggiori certezze l’anno prossimo.

Tra le tante incognite che circondano l’estate della ‘Vecchia Signora’, poi, c’è quella relativa ad Adrien Rabiot. Il francese è stato il miglior giocatore di questa stagione tra i bianconeri, ma il prossimo 30 giugno il suo contratto andrà ufficialmente in scadenza e un accordo per il rinnovo non è ancora stato trovato. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la Juventus starebbe provando ad effettuare un tentativo in extremis per convincere il centrocampista francese a rimanere a Torino. In caso contrario, ci sarebbe già l’alternativa pronta.

Ultimo tentativo per Rabiot: se saluta, la Juve vira su Frattesi

La Juventus non abbandona l’idea di convincere Adrien Rabiot a restare sotto la Mole, con un prolungamento di contratto in extremis.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, qualora non dovesse riuscire a trovare l’accordo con l’ex Paris Saint-Germain, il preferito dei bianconeri per rinforzare il proprio centrocampo sarebbe Davide Frattesi. Sul classe ’99, tuttavia, ci sono praticamente tutti i club più importanti d’Italia e diversi club esteri: motivo per cui il Sassuolo non è disposto ad effettuare sconti a nessuno. Insomma, quella che potrebbe rappresentare l’alternativa ideale a Rabiot sembra essere una pista estremamente complicata.