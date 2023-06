Roma-Frattesi, ecco la chiave. Ma occhio a Juve e Inter | CM.IT

Roma, la pista Frattesi può riaprirsi: ecco quale può essere la chiave, ma attenzione alla concorrenza di Inter e Juventus

Per molte squadre la stagione è finita da poche ore e il mercato sembra essere già entrato nel vivo. Uno dei nomi più chiacchierati in questo senso è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista, che è uno dei convocati di Mancini per gli impegni di Nations League, è seguito da tanti top club di Serie A.

Sia l’Inter che la Juventus sono sulle tracce del classe 1999 e sono pronte a mettere sul piatto per il cartellino del centrocampista alcuni giovani per abbassare la proposta cash. Da questa lista non va però esclusa la Roma. I giallorossi detengono il 30% della futura vendita e, in caso di riacquisto, questo comporterebbe uno sconto importante. Il club capitolino sembrava essersi piuttosto defilato, vista anche la grande volontà della società di puntare su Bove, come ribadito anche dall’agente Diego Tavano ai nostri microfoni. La pista Frattesi-Roma potrebbe però riaprirsi.

Roma-Frattesi può riaprirsi grazie a Volpato: il punto

Al Sassuolo infatti piace molto Cristian Volpato. Il classe 2003 è un profilo molto gradito in casa neroverde e per lui potrebbero aprirsi le porte di un possibile addio con destinazione Emilia.

Stando a quanto appreso da Calciomercato.it il calciatore nato in Australia gradisce molto la destinazione Sassuolo. Tra le due società, che hanno un ottimo rapporto, è previsto un incontro e la Roma valuta il centrocampista tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Se Volpato dovesse essere valutato tanto (10 milioni di euro appunto) anche dal Sassuolo, potrebbe riaprirsi la pista Frattesi-Roma.

Puntualizzazione #Roma–#Frattesi: la trattativa si può riaprire se #Volpato, da tempo in orbita neroverde, viene valutato tanto, sui 10 milioni di euro. I giallorossi vantano anche il 30% del cartellino, ma resta la concorrenza di #Juve e #Inter @calciomercatoit #calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) June 7, 2023

I giallorossi infatti, come detto, hanno il 30% di sconto su Frattesi e l’affare Volpato con il Sassuolo potrebbe rappresentare una svolta anche per il centrocampista della Nazionale. Cresce quindi l’ipotesi di una corsa a tre, con Inter e Juventus che ieri hanno incontrato la dirigenza neroverde.