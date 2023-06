Scambio Juve-Sassuolo per Frattesi, Carnevali: “Interesse per i giovani di tutte le squadre” | VIDEO CM.IT

Le parole di Carnevali sul possibile approdo di Frattesi alla Juventus e l’eventuale inserimento nell’affare di contropartite tecniche gradite ai neroverdi

Uno dei profili più chiacchierati dell’ultimo periodo è sicuramente quello di Davide Frattesi, che sta calamitando le attenzioni di molte big di Serie A, alla ricerca di un profilo importante dalle sue caratteristiche.

Dopo l’incontro interlocutorio andato in scena con la Juventus, Carnevali è stato pizzicato dalle telecamere di calciomercato.it, a cui ha esternato il suo punto di vista. Ecco quanto riferito sull’argomento: “Non è facile raccontare cosa sta succedendo perché si tratta di trattative molto importanti. Non c’è nessuna squadra avanti rispetto alle altre, nessuna. Stiamo trattando con più squadre e la strada è ancora lunga. Stiamo facendo diversi incontri negli ultimi giorni, vediamo un po’ come si concluderà. Non è una trattativa facile.”

Calciomercato Juventus, scambio per Frattesi: Carnevali allo scoperto. Ma occhio al Milan

Sulla possibilità di imbastire un maxi affare con la Juve, magari con l’inserimento di qualche contropartita tecnica gradita ai neroverdi, Carnevali ha chiosato: “Contropartite e giovani della Juventus? Ci interessano di tutte le squadre, non solo della Juve. Il Sassuolo ha sempre avuto un occhio di riguardo per i giovani e vediamo un po’ cosa riusciremo a fare. Volpato? L’interesse é conoscerli personalmente anche fuori dal campo, di avere un’idea di che ragazzi siano. Bisogna curare tutti gli aspetti e non lasciare nulla di intentato.”

🎥 #Carnevali, Ad #Sassuolo, su #Frattesi: “Stiamo trattando con più squadre, la trattativa non è facile, è ancora lunga. Contropartite #Juve? Ci interessano i giovani di tutte le squadre” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/TY5tBTx566 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 21, 2023

Con il blitz prepotente del Newcastle per Tonali, però, non è escluso che alla fine anche il Milan tenti un colpo di coda per Frattesi, anche perché i Magpies hanno intenzione di mettere sul piatto un’offerta da quasi 70 milioni di euro per riuscire a mettere le mani sul gioiello rossonero.

Carnevali ha poi detto la sua anche sulla situazione legata a Mulattieri e Volpato:“Sono dei discorsi che vanno indipendentemente dall’affare Frattesi. Noi con la Roma abbiamo un ottimo rapporto, cercheremo di portare avanti le trattative e vedremo cosa fare”.