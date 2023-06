Newcastle, non solo Tonali: il club punta altri due top della Serie A

Il Newcastle vuole fare spesa in Italia; non solo Tonali ormai ad un passo. Il club inglese ha messo gli occhi su altri due top della Serie A

Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato ma le squadre si stanno già muovendo per andare a formare le rose della prossima stagione. Tra i club più attivi non possiamo non citare il Newcastle; il club inglese, arrivato quarto nell’ultima stagione di Premier League, vuole essere grande protagonista in questa sessione estiva di mercato per affrontare al meglio la prossima Champions League. Serviranno operazioni importanti ma il club ha la possibilità economiche per andare a formare una squadra fortissima.

Il primo colpo sarà Tonali; il centrocampista del Milan non è ancora ufficiale ma manca davvero pochissimo per il suo trasferimento al club di Premier League. L’offerta del Newcastle, al club e al giocatore, è una di quelle irrinunciabili a cui non si può assolutamente dire di no. L’addio del talento azzurro è un duro colpo per i tifosi rossoneri considerando il valore del giocatore e la sua leadership acquisita all’interno dello spogliatoio. In questa sessione di mercato, però, i tifosi delle squadre italiane devono preoccuparsi seriamente del club inglese e della voglia di fare un top team.

Newcastle, piacciono Chiesa e Theo Hernandez: Juve e Milan tremano

Dopo Tonali, il Newcastle punta altri giocatori del massimo campionato italiano; il club inglese, come riportato sempre da Gianluca Di Marzio, ha messo gli occhi su Chiesa. L’esterno azzurro ha vissuto una stagione decisamente complicata con la la Juventus; prestazioni non sempre all’altezza del valore del giocatore e un sistema di gioco che sicuramente non lo ha aiutato. La sensazione è che la società bianconera, di fronte ad una super offerta, possa mettersi ad un tavolo per discutere del futuro dell’ex Fiorentina.

Offerta che, in ogni caso, deve essere superiore ai sessanta milioni di euro; era stata questa, infatti, l’offerta dell’Aston Villa. La destinazione, però, non convinceva il giocatore; le cose con il Newcastle (club che gioca la prossima Champions) potrebbero cambiare. Il club di Premier, però, ha messo gli occhi anche su Theo Hernandez, terzino del Milan e uno dei giocatori più forti e più importanti all’interno della rosa rossonera. Per arrivare al francese, però, servirà un assegno piuttosto consistente.

Su Chiesa e Theo Hernandez bisogna sottolineare un dettaglio molto importante: attualmente non sono state imbastite le trattative ma non è detto che le cose possano cambiare nei prossimi giorni. Il Newcastle sembra intenzionato a portarsi via i migliori giocatori del campionato italiano e, la cosa preoccupante, è che ha le possibilità per farlo.