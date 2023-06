Dalla suggestione Lukaku all’obiettivo Guler: ecco il Milan dopo Tonali | CM.IT

Il club rossonero è chiamato a muoversi per far dimenticare l’addio del centrocampista italiano: il punto della situazione

È stata l’ennesima notte complicata per il tifoso del Milan, che ieri ha, di fatto, detto addio a Sandro Tonali, anima, cuore e polmoni della squadra di Stefano Pioli. Manca solo l’ultimo step, l’incontro finale, previsto in giornata, per limare gli ultimi dettagli e poi si concluderà definitivamente l’avventura in rossonero dell’italiano.

Un addio doloroso e inatteso dal quale, in un modo o nell’altro, però, bisognerà ripartire. Serviranno acquisti importanti, che facciano sognare il tifoso. Migliorare la squadra anche con la partenza del classe 2000 è comunque possibile.

Servirà ripartire da un centrocampista forte, che raccolga l’eredità di Tonali. Oggi i tifosi sognano Milinkovic–Savic, che era nei radar di Paolo Maldini e che piace anche a Juventus e Inter. Il nome tornato di moda in queste ore è però soprattutto quello di Davide Frattesi, sul quale c’è mezza Italia, oltre ai nerazzurri e ai bianconeri, anche la Roma è in corsa, come abbiamo scritto su Calciomercato.it. Arrivano conferme in merito all’interesse per il calciatore e avere tanti soldi tra le mani può aiutare a sbarazzarsi della concorrenza, ma a decidere alla fine sarà comunque Frattesi.

Milan, le manovre in avanti: il punto della situazione

Il calciomercato del Milan ripartirà inevitabilmente anche da un nuovo attaccante: i rossoneri – come vi abbiamo raccontato su queste pagine – sono in forte pressing su Thuram e la fiducia è sempre maggiore. Nelle prossime ore potrebbero arrivare delle novità in merito, ma oggi La Gazzetta dello Sport ha lanciato la suggestione Romelu Lukaku.

Un’idea questa – come confermato a Calciomercato.it – che dalle parti di via Aldo Rossi stanno davvero prendendo in considerazione. I rapporti con il Chelsea sono ottimi, così come l’entourage del calciatore, e il Milan, come detto, ha la disponibilità economica, che l’Inter al momento non possiede. Nessuna trattativa, ma un apprezzamento davvero reale.

È in corso, invece, la trattativa per riuscire a portare a Milano Arda Guler. Il Milan ci sta provando seriamente, consapevole del fatto, però, che la matassa da sbrogliare non è così semplice. È vero che c’è una clausola da 17,5 milioni di euro, ma l’esborso sarebbe certamente maggiore per via delle commissioni. C’è, inoltre, da fare i conti con un’importante concorrenza: su di lui ci sono anche Borussia Dortmund, Barcellona e Real Madrid. Il calciomercato rossonero è comunque pronto ad infiammarsi anche in entrata, aspettando chiaramente Kamada, che salvo clamorosi colpi di scena sarà rossonero entro fine mese.