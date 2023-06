Milan-Thuram, fiducia in crescita: cosa manca per la chiusura | CM.IT

Calciomercato Milan, ottimismo per Thuram: sono ore caldissime per imprimere la svolta decisiva all’affare

Sono le ore di Marcus Thuram. Sì, perché come abbiamo raccontato a breve arriverà la decisione dell’attaccante francese che il Milan segue dallo scorso 28 aprile. Impegnato sul fronte cessione Tonali, i rossoneri non hanno perso le speranze per assicurarsi il parametro zero, anzi: hanno intensificato i contatti tanto che secondo fonti rossonere la fiducia sarebbe in crescita.

È chiaro che la partita può non essere considerata ancora conclusa, ma al momento il Milan ritiene di potersi giocare buone probabilità di vincere l’asta internazionale. Sul piatto, ricordiamolo, un contratto da 5 milioni a stagione oltre un ruolo da protagonista.

Non sono chiaramente scomparse il Lipsia e gli altri club inglesi e tedeschi che direttamente od indirettamente hanno avuto modo di sondare esplorativamente il terreno, come già anticipato da calciomercato.it. La partita è dunque ancora aperte e le sorprese dietro l’angolo. Il mercato del Milan, però, è arrivato ad un punto di non ritorno. In attesa di definire in tutti i suoi aspetti la trattativa Tonali, il ‘Diavolo’ intende giocarsi tutte le sue chances sul fronte Thuram. Staremo a vedere cosa succederà.