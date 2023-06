Milan-Thuram, i rossoneri insistono ma non sono soli: a breve la decisione del francese | CM.IT

Il Milan prova ad accelerare per Marcus Thuram, l’attaccante francese è l’obiettivo primario: il verdetto si avvicina

Come sempre, il calciomercato estivo vede tra i suoi protagonisti principali alcuni dei giocatori a parametro zero, tra cui ci sono obiettivi sensibili e ambitissimi da varie piazze. Uno dei nomi che sta scaldando questi giorni, con il suo futuro che non è ancora stato deciso, è quello di Marcus Thuram.

Il figlio dell’ex difensore ha concluso la sua esperienza con il Borussia Monchengladbach, squadra tedesca con la quale in questa stagione ha realizzato 16 reti totali, e guarda adesso all’approdo in un top club europeo. Lo aveva seguito a lungo l’Inter nei mesi scorsi, ora ci sta provando seriamente l’altra squadra milanese. Il Milan, come raccontato da Calciomercato.it, è in pressing già da diverso tempo ed è sulle tracce del ragazzo dallo scorso aprile, ma deve fare i conti con l’interessamento di diverse big estere.

Milan, le ultime su Thuram: decisione definitiva a breve

Il tutto trova ulteriori conferme negli avvenimenti di questi giorni. I rossoneri hanno deciso di puntare su di lui come obiettivo primario per l’attacco, vista la sua capacità di agire da prima punta ma anche di partire dall’estero. Stefano Pioli farebbe carte false per averlo, il ‘Diavolo’ ci sta provando con tutte le sue forze.

In corsa per il classe 1997 ci sono diversi club inglesi e tedeschi. Anche il Psg, che però deve ancora decidere il prossimo allenatore ed è alla finestra in attesa di sviluppi. Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, il giocatore e il suo entourage non hanno ancora preso una decisione definitiva, ma le riserve verranno sciolte molto presto e si scoprirà da dove Thuram riprenderà la sua avventura. Quella milanista è una ipotesi concreta, con il calciatore che non ha mai nascosto di essere interessato a vestire la maglia rossonera. Ma la partita è ancora apertissima.