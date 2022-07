Tutte le ultime notizie di calciomercato della giornata in diretta: weekend caldo per le big di Serie A e non solo, alle prese con acquisti e cessioni

Sono giorni caldissimi sul calciomercato. Le trattative proseguono anche nel weekend, soprattutto per alcuni affari che potrebbero chiudersi già la prossima settimana, con le big di Serie A e non solo sempre attive tra entrate ed uscite.

Calciomercato.it vi offre tutti gli aggiornamenti di giornata in tempo reale.

LIVE

10.30 – Allegri vuole Paredes e Morata per la Juventus, servono 35 milioni per il doppio colpo: ma l’intesa con Psg e Atletico va ancora limata

10.00 – Ultimatum del Milan: De Ketelaere entro 48 ore o Maldini e Massara cambieranno obiettivo per la trequarti.

8.45 – Diego Laxalt proposto all’Hellas Verona. Valutazioni in corso. Si tratterebbe di un ritorno in Italia per l’ex Milan attualmente in forza alla Dinamo Mosca.