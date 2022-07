CM.IT | La Fiorentina bussa a casa Conte: le ultime su Lo Celso

Il centrocampista del Tottenham, Giovani Lo Celso, è accostato con insistenza alla Fiorentina di Italiano in vista della prossima stagione

Continua il calciomercato della Fiorentina. Dopo l’ultimo, in ordine di tempo, arrivo di Dodo, esterno destro ex Shakhtar Donetsk, gli uomini mercato del club del presidente Rocco Commisso, si concentrano sul centrocampo.

La richiesta dell’allenatore Vincenzo Italiano è quella relativa ad un calciatore polivalente che possa ricoprire indistintamente il ruolo di mezzala o di trequartista dietro la punta centrale. Uno dei profili individuati risponde al nome di Giovani Lo Celso. Protagonista nella scorsa stagione con la maglia del Villarreal, il 26enne centrocampista della Nazionale argentina di Lionel Scaloni, ha fatto ritorno al Tottenham, club con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2025. Ma il manager degli ‘Spurs’, Antonio Conte, ha già espresso la propria sentenza sul prodotto del vivaio del Rosario Central: non rientra nel progetto.

Dunque, Lo Celso rappresenta un’occasione davvero interessante, essendo anche in possesso del passaporto italiano. Si vociferava di una proposta da parte della Fiorentina al Tottenham di un prestito con diritto di riscatto per un totale di 18 milioni di euro. Voce che non trova conferma nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it: l’offerta non è di questa entità, almeno allo stato attuale. Contestualmente, il calciatore non ha ancora nessuna base d’accordo col club gigliato che non rappresenta, ad oggi, l’opzione più concreta per Lo Celso. Quindi, per raggiungere in Serie A il suo grande amico Angel Di Maria, nuovo numero 22 della Juventus, ci sarà ancora da lavorare, e non poco.