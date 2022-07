CM.IT | Fiorentina, chiusa per Dodo: tutti i dettagli

Dopo l’incontro di ieri, Fiorentina e Shakhtar hanno raggiunto un’intesa in queste ore per l’arrivo di Dodo a Firenze

Tra le società più attive in sede di calciomercato, la Fiorentina è pronta a piazzare il quarto colpo in vista della prossima stagione. Dopo l’incontro di ieri con gli agenti di Dodo, nelle ultime ore il club viola ha limato le distanze con lo Shakhtar Donetsk sulle cifre dell’operazione, avvicinandosi alla valutazione iniziale da 18 milioni di euro.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il club toscano verserà nelle casse degli ucraini circa 14,5 milioni di euro di base fissa più 3,5 milioni di bonus. Per l’esterno destro, che già da tempo aveva deciso di sposare la causa gigliata, pronto un contratto di cinque anni. Seguito in passato anche da Atletico e Real Madrid, il 23enne ex Coritiba riceverà nelle prossime ore le ultime indicazioni organizzative per sostenere le visite mediche nei prossimi giorni.

In 97 presenze con la maglia dello Shakhtar, Dodo ha collezionato 5 gol e 17 assist, accumulando anche un’esperienza importante in campo internazionale. In 26 presenze complessive tra Champions ed Europa League, il brasiliano ha collezionato 2 gol e 4 assist.