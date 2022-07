Il Milan ha fretta di chiudere il prossimo colpo di mercato entro 48 ore. Tutti gli ultimi aggiornamenti

Il ko in amichevole contro lo ZTE ha lasciato numerose indicazioni per Stefano Pioli e la dirigenza del Milan.

La prima è che Brahim Diaz, uno dei peggiori in campo, continua a deludere e ai campioni d’Italia in carica serve sempre più un profilo come Charles De Ketelaere. Sono ore decisive per l’arrivo del talento belga, e Maldini e Massara vogliono chiudere in fretta. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il club rossonero vuole chiudere l’affare con il Bruges entro 48 ore. Entro domani, o al massimo martedì, la dirigenza vuole avere un’idea più chiara sulla trattativa. Chiudere o cambiare obiettivo, insomma, perché aspettare a oltranza non si può più.

Calciomercato Milan, De Ketelaere entro 48 ore: le ultime

Come raccontato da Calciomercato.it, nel blitz in Belgio Maldini ha presentato una nuova proposta che è sempre inferiore, coi bonus, ai 30 milioni di euro. Meno di quanto circolava nei giorni precedenti: una spedizione che sa di ultimatum, come confermano le ultime indiscrezioni. Il Bruges, però, resta un osso durissimo e il Milan conta soprattutto sulla volontà del calciatore, con il quale c’è accordo totale. De Ketelaere entro 48 ore o Maldini e Massara cambieranno obiettivo: la prima alternativa è Hakim Ziyech del Chelsea, come ampiamente raccontato dalla nostra redazione.