Maldini fa leva sulla volontà di De Ketelaere per scardinare il muro del Brugge, che non ha più il Leeds come ‘alleato’

Maldini è tornato sorridente dalla ‘missione’ in Belgio per Charles De Ketelaere. “C’è fiducia? Sempre”, ha risposto il Ds rossonero.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, Maldini ha presentato una nuova proposta che è sempre inferiore, coi bonus, ai 30 milioni di euro. Meno insomma di quanto circola da qualche giorno relativamente alla ‘spedizione’ del dirigente del Milan in terra belga, una spedizione che sa di ultimatum. Il Brugge non ha più il Leeds come ‘alleato’ – gli inglesi erano arrivati a circa 40 milioni – ma resta un osso durissimo.

Per ingolosire il CEO Vincent Mannaert, al quale Maldini ha detto apertamente che il Brugge non può più farsi forte delle cifre messe in campo dagli inglesi, nel frattempo usciti di scena, il Dt milanista ha inserito una percentuale (non bassa) sulla vendita futura del fantasista.

La distanza tra le parti rimane, per il sì servirebbero un paio di passi indietro da parte della società belga, su cui è in pressing lo stesso calciatore. Stando a quanto appreso ulteriormente da CM.IT, oggi il classe 2001 ha incontrato Maldini in persona ribandendogli di volere solo il Milan. Proprio sulla volontà del calciatore fa leva il club rossonero. Con il ragazzo e il suo entourage c’è da settimane un accordo sulla base di un contratto da 2,5 milioni a stagione.