Maldini rientra dal Belgio: le ultime su De Keteleare

Paolo Maldini è tornato dal Belgio, dove ha incontrato il Brugge per Charles De Ketelaere: ecco le sue parole riguardo i colloqui con il club

Il grande obiettivo del Milan rimane Charles De Ketelaere. La trattativa per il trequartista del Brugge si sta trasformando in una telenvole, con Maldini che non è ancora riuscito a strappare il sì definitivo.

L’ex capitano rossonero è rientrato qualche istante fa dalla sua missione in Belgio per il calciatore ed è stato intercettato da diversi giornalisti. Le sue parole sembrano riporre buone speranze su una conclusione positiva dell’affare: “È andata bene, c’è sempre fiducia”.

Poi a specifica domanda sull’intenzione di chiudere ha risposto: “È presto, ci crediamo”. Maldini, poi, è sfuggito alle domande, ed è ripartito in macchina.

Maldini fiducioso su De Ketelaere, ma la fumata bianca non c’è

Nonostante le incoraggianti parole, la fumata bianca decisiva per Charles De Ketelaere non c’è ancora. I tifosi si auspicavano un ritorno più trionfante del loro dt, che però non è ancora riuscito a concludere l’affare definitivamente.

La trattativa sta andando per le lunghe, con il Brugge che ha sempre l’offerta del Leeds sul piatto. Sullo sfondo resta anche il Newcastle. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno ulteriori aggiornamenti a riguardo.