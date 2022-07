Dalla Spagna potrebbe arrivare il nuovo centrocampista della Roma dopo la presa di posizione dell’Atletico Madrid

Dopo un mese di giugno che ha visto l’Inter come la società più scatenata sul mercato in entrata in Italia, questo luglio ha probabilmente ribaltato l’ordine delle cose. I nerazzurri hanno infatti frenato bruscamente in entrata, mentre altri club come Roma e Juventus specialmente nell’ultima settimana hanno letteralmente rubato la scena.

I giallorossi, ad esempio, con l’arrivo di Paulo Dybala hanno lanciato ufficialmente la loro forte candidatura al quarto posto in vista della prossima stagione. L’entusiasmo del popolo romanista, però, potrebbe non fermarsi all’obiettivo Champions League, dopo la grande festa dello scorso maggio per la vittoria di un trofeo importante che ai romanisti mancava da 14 anni.

L’impressione è che con un paio di rinforzi mirati, la Roma potrebbe dar fastidio anche alle tre formazioni che in questo momento vengono indicate come le favorite al titolo: Milan, Inter e Juventus. Se in difesa nelle ultime ore è stato accostato dall’Inghilterra il nome di Bailly in uscita dal Manchester United, a centrocampo occhi puntati su un’alternativa a Wijnaldum.

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid apre al prestito di Saul

Come riferito in Spagna da ‘Marca’, l’Atletico Madrid starebbe iniziando a lavorare pesantemente alle uscite. Il ‘Cholo’ Simeone non è pienamente soddisfatto della rosa attualmente a disposizione per entrare nella nuova stagione, ma prima di tornare ad investire in entrata dovrà piazzare almeno un paio di cessioni.

I primi due indiziati sono Morata e Saul. Sul centravanti spagnolo va avanti l’intrigo con la Juventus senza grandi novità in questa fase, mentre la vera sorpresa riguarda invece il centrocampista prestato al Chelsea nell’ultimo anno.

La Roma, che nelle scorse settimane aveva mostrato un certo interesse, potrebbe raccogliere l’assist per individuare un’alternativa di qualità qualora non dovesse sbloccarsi la trattativa per Wijnaldum col Psg. A favorire il possibile approdo di Saul all’Olimpico potrebbe essere la possibile apertura dell’Atletico a lasciare partire il calciatore ancora con la formula del prestito.