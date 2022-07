José Mourinho ha individuato il colpo di calciomercato per sistemare la difesa della Roma in vista della prossima stagione

L’acquisto di Paulo Dybala formalizzato dalla Roma all’inizio della scorsa settimana con un vero e proprio blitz di mercato del ds Tiago Pinto, inevitabilmente ha fatto salire l’asticella in casa giallorossa. Con il colpo argentino a disposizione di José Mourinho, l’obiettivo quarto posto per la nuova stagione sembra meno complicato da raggiungere.

Una Roma che sino a questo momento si è resa protagonista di un buon mercato in entrata, con gli arrivi di Matic e Celik oltre a quello di Dybala. Un netto miglioramento rispetto alla rosa che Mourinho lo scorso anno ha portato a vincere la Conference League, trofeo che per il portoghese rappresenta solamente l’inizio della sua ambiziosa avventura nella Capitale.

Rimanendo sugli obiettivi della Roma, dopo essersi raffreddata la pista Frattesi negli ultimi tempi, le forze della dirigenza giallorossa sono adesso concentrate sul nome di Wijnaldum, in uscita dal Paris Saint Germain dopo una prima annata in Francia non positiva. A parte il centrocampista olandese, però, c’è un altro calciatore che lo ‘Special One’ avrebbe indicato alla dirigenza come possibile rinforzo per la difesa.

Calciomercato Roma, Mourinho in pressing su Bailly

Dopo averlo voluto fortemente al Manchester United nell’estate 2016 dal Villarreal, Mourinho vorrebbe tornare a lavorare con Eric Bailly. Il centrale ivoriano non sembra più essere centrale nei progetti futuri dei ‘Red Devils’ e del nuovo allenatore Ten Hag. Un difensore moderno che negli ultimi tempi ha sofferto qualche stop di troppo a livello muscolare, ma che piace non poco al tecnico portoghese.

Come riferito dal ‘Mirror’, il Manchester United avrebbe già aperto alla cessione di Bailly dopo un primo sondaggio della Roma. 11,75 milioni è stato il prezzo fissato per il cartellino del calciatore: cifra sulla quale il club giallorosso potrà sicuramente lavorare al ribasso per cercare di accontentare il grande obiettivo per la difesa individuato da Mourinho.