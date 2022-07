Calciomercato Juventus, Allegri sogna altri rinforzi ma dovrà attendere: il punto sulle prossime mosse bianconere

Sensazioni contrastanti in casa Juventus in queste ore. Allegri sorride per il discreto debutto nella tournée USA contro il Chivas e per il buono stato di forma di Di Maria, ma attende notizie relative all’infortunio di Pogba che genera preoccupazione. E’ soddisfatto del mercato fin qui condotto, ma attende altri colpi per completare la squadra.

I rinforzi prelevati dalla Juventus alzano senza dubbio il livello della rosa, ma non basta. Anche dal punto di vista numerico, con alcune caselle piuttosto importanti ancora da riempire. In particolare, nei pensieri del tecnico livornese, ci sono due colpi che servirebbero quanto prima, ma per i quali, invece, servirà una buona dose di pazienza.

Calciomercato Juventus, Paredes e Morata i rinforzi prioritari: ma ci vorrà tempo

A centrocampo, in cabina di regia, l’obiettivo prioritario è Paredes, per il quale però c’è ancora distanza con il Psg. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, per l’argentino la richiesta è ancora di 20 milioni, bianconeri invece fermi a 15 più bonus. Filtrerebbe però una prima apertura dei francesi a venire incontro alla Juventus, per un prestito con obbligo di riscatto, formula che a Torino sarebbe gradita. Quanto a Morata, come raccontato da Calciomercato.it al momento ci sono ancora dubbi sulla formula, la strada con l’Atletico Madrid non è ben delineata. Secondo ‘Gazzetta dello Sport’ e ‘Tuttosport’, gli spagnoli, per motivi fiscali, non sarebbero propensi a un nuovo prestito. La cessione a titolo definitivo potrebbe avvenire sulla base di 18 milioni di euro, ma bisognerà lavorare di fino per trovare la quadra.