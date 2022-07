CM.IT | Da Arnautovic a Morata, il punto sull’attacco della Juve

Il calciomercato della Juventus non si ferma a Bremer e alla difesa: ecco le ultime su Alvaro Morata, Marko Arnautovic e non solo

Archiviato con successo il blitz con scippo all’Inter per Gleison Bremer, la Juventus non ha ancora completato l’opera sul mercato in entrata. Al di là del possibile acquisto di un secondo difensore, la dirigenza bianconera resta vigile anche su altri settori del campo. La necessità di reperire un vice Vlahovic, un centrocampista centrale e, eventualmente, un altro elemento offensivo più duttile deve andare di pari passo con le esigenze di bialncio.

Per quanto riguarda il fronte offensivo, uno dei nomi che non passa mai di moda è quello di Alvaro Morata. Nelle ultime ore si è parlato di un ritorno alla carica della Juve che, in virtù di un contratto esteso fino al giugno del 2024, vorrebbe provare a ripercorrere la via del prestito con riscatto. Pur confermando la grande stima dei bianconeri e di Massimiliano Allegri nei confronti del giocatore, le informazioni in possesso di Calciomercato.it parlano di una strada ancora non ben delineata. Oltre ai dubbi sulla formula, in casa Atletico Madrid si sta ragionando anche sulla necessità di lasciar partire un giocatore così importante in un reparto che ha già perso Luis Suarez e che non ha ancora visto arrivare il suo sostituto.

Calciomercato Juventus, il punto su Arnautovic e Morata

Finché non arriverà, su sollecitazione di Diego Pablo Simoene, lo stesso Morata proverà a giocarsi le sue carte, consapevole che andare in una squadra con grande concorrenza in attacco potrebbe non rappresentare la scelta migliore nell’anno dei Mondiali invernali. Situazione in divenire, dunque, come quella legata alla pista Marko Arnautovic.

L’attaccante austriaco è un profilo che piace molto alla Continassa e anche in occasione di un recente incontro, Federico Cherubini ha ribadito l’interessamento per l’ex Inter. Ad oggi, tuttavia, non è ancora partita una trattativa ufficiale con il Bologna che non vorrebbe privarsi della punta 33enne. Restando in Serie A, nei radar bianconeri potrebbe tornare nelle prossime ore anche Andrea Belotti, mentre l’opzione Scamacca richiederebbe un esborso economico molto ingente.