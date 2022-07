CM.IT | Juventus, Bremer e non solo: le ultime sulla difesa

Il blitz della Juventus per Bremer spaventa l’Inter, ma il club bianconero lavora anche per un secondo colpo in difesa

L’effetto domino sta per partire. Una volta raggiunto l’accordo con il Bayern Monaco per la cessione di de Ligt, la Juventus è pronta a investire pesantemente sul mercato per rinforzare la rosa. Oltre all’erede del difensore olandese, il club bianconero va a caccia di un’occasione per riempire anche il vuoto lasciato dalla partenza di Giorgio Chiellini, ma i profili messi nel mirino sono tutti abbastanza costosi.

Il nome che maggiormente piace alla Continassa resta quello di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha già da tempo detto sì all’offerta dell’Inter, ma qualora dal vertice di oggi con il Torino i nerazzurri non dovessero uscire con l’intesa tra club, la Juve troverebbe una strada in discesa verso un’operazione da circa 40 milioni di euro. Come ricordato nelle ultime ore, le strade bianconere e nerazzurre sono destinate ad incrociarsi anche sul fronte Milenkovic, ma dopo le ultime verifiche, siamo in grado di darvi aggiornamenti anche su un altro profilo seguito da Federico Cherubini.

Calciomercato Juventus, le ultime su Gabriel

Nelle ultime ore, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, ci sono stati nuovi contatti per Gabriel. Ai primi posti nella lista bianconera come difensore mancino, il brasiliano 24enne resta senza dubbio un obiettivo della Juve, ma la strada per arrivare all’ex Lille non è certo in discesa. Per privarsi di lui, l’Arsenal non sembra disposto a scendere sotto una valutazione da 40 milioni di sterline. Come se non bastasse, nonostante il potenziale ritorno di fiamma per Arthur, ad oggi i Gunners hanno accolto in maniera tiepida l’ipotesi di inserire contropartite tecniche nell’affare. Di recente si era parlato di un possibile scambio con il brasiliano o con Rabiot, ma da Londra hanno fatto sapere che per ora preferirebbero percorrere altre vie.

Tra due settimane, la Premier League aprirà i battenti e sostituire Gabriel con un profilo simile richiederebbe uno sforzo economico importante, affrontabile con meno patemi con il cash derivante dall’eventuale cessione dello stesso.