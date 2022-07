La cessione di de Ligt infiamma il mercato e per la difesa bianconera c’è anche Milenkovic: oltre alla Juventus, altre due opzioni

Nella serata di oggi la Juventus ha trovato l’accordo con il Bayern Monaco per la cessione di de Ligt, operazione complessiva da oltre 80 milioni di euro. Ora i bianconeri devono accelerare le manovre in entrata e anche Milenkovic resta un’opzione.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la Juventus rimane in pressing per il centrale serbo e anche l’Inter non molla la presa. Attenzione, però, che non è da escludere nemmeno un terzo scenario per Milenkovic: quello del rinnovo di contratto e della permanenza alla Fiorentina. Le prossime giornate si preannunciano roventi, con i bianconeri che sono chiamati a sostituire l’olandese e a consegnare al più presto una rosa completa a Massimiliano Allegri.