Massimiliano Allegri perde un altro pezzo pregiato: accordo raggiunto dalla Juventus per una cessione illustre

Il mercato bianconeri si appresta ad esplodere nelle prossime settimane: dopo gli arrivi di Di Maria e Pogba, Massimiliano Allegri adesso si aspetta almeno un grande colpo in difesa.

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it nelle scorse settimane, l’addio di Matthijs de Ligt era considerato imminente a Torino. Ora, però, la cessione del centrale olandese è diventata realtà. Il Bayern Monaco in serata ha rilanciato la propria offerta e, secondo la ‘Bild’, ha raggiunto un accordo con la Juventus: un’operazione che, tra parte fissa e bonus, supererà gli 80 milioni di euro.

L’ex Ajax volerà in Baviera per mettersi al servizio di Nagelsmann, mentre i bianconeri ora dovranno accelerare le operazioni per consegnare al più presto un sostituto a Massimiliano Allegri. I nomi per sostituire de Ligt al centro della difesa restano principalmente tre: Bremer, Pau Torres e Gabriel Magalhaes.