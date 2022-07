CM.IT | Calciomercato Juventus: De Ligt saluta, nuovi contatti per Pau Torres

La Juventus è alla ricerca di un nuovo centrale di difesa, che possa sostituire il partente de Ligt: il punto della situazione legata a Pau Torres

L’addio di Matthijs de Ligt è ormai cosa fatta. La Juventus incasserà più di ottanta milioni di euro dalla cessione dell’olandese.

Parte di questi soldi, chiaramente, verranno investiti sul mercato, per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo centrale. Come è noto, i nomi sul taccuino dei bianconeri sono quelli di Bremer, Milenkovic, Gabriel e Pau Torres.

Per il centrale della Nazionale spagnola ci sono stati i primi contatti nei giorni scorsi, ora – come appreso da Calciomercato.it – la Juventus e il Villarreal hanno avuto un nuovo colloquio. I bianconeri hanno mostrato un forte interesse per il difensore, ma la richiesta per il cartellino è molto alta, intorno ai 45 milioni di euro, mentre all’interno del contratto è presente una clausola rescissoria pari a 65 milioni. L’opzione resta valida, ma a condizioni diverse da quelle dettate, al momento, dal ‘Submarino Amarillo’.