Calciomercato Napoli, proseguono i movimenti attorno agli azzurri: Spalletti evita (per ora) un’altra doppia cessione

I movimenti di mercato attorno al Napoli si intensificano. Già molto è cambiato nella formazione azzurra, ma, con altri 40 giorni di trattative davanti e i rumours che non si arrestano, non sono da escludere altre sorprese.

Nonostante i numerosi addii di spessore, altri azzurri sono finiti nel mirino degli osservatori. In particolare, il West Ham, dopo il colpo Scamacca, si sarebbe fatto avanti sia per Fabian Ruiz che per Zielinski. Incassando un doppio rifiuto, stando al ‘Corriere dello Sport’. Lo spagnolo avrebbe declinato la proposta inglese e lo stesso avrebbe fatto il polacco, anche se nel secondo caso gli ‘Hammers’ starebbero insistendo. West Ham che avrebbe presentato anche un’offerta di 40 milioni al Napoli, a cui i partenopei avrebbero opposto un no.