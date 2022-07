Milan, ‘giallo’ De Ketelaere: ecco perché non è ancora fatta

Nuovi aggiornamenti in casa Milan sul futuro di De Ketelaere, primo obiettivo di Maldini e Massara per la trequarti

Sono giorni decisivi in casa Milan sul fronte De Ketelaere. Come noto, il talento belga è diventato il primo obiettivo di Maldini e Massara per rinforzare la trequarti.

Nelle ultime ore si è parlato di un ultimatum da parte del Milan, che vuole chiudere l’operazione entro 48 ore. Tuttavia, stando a quanto riferito da Alexandre Braeckman, la ‘telenovela’ De Ketelaere sta diventando infinita e quasi incomprensibile: nulla è cambiato oggi, assolutamente niente, fa sapere il giornalista belga.

Il Milan offre 30 milioni di euro più 2 di bonus, mentre la richiesta del Bruges è ancora a 35 milioni. Braeckman aggiunge che non è arrivato alcun ultimatum da parte della società rossonera e che Maldini e Massara oggi non si sono mossi per il talento belga. Ancora nessun passo avanti, dunque, per De Ketelaere al Milan.