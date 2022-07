La Juventus lavora sulle uscite per sbloccare il mercato, ma un addio si rivela molto laborioso: confermate le anticipazioni di CM.IT

I primi colpi del mercato in entrata della Juventus hanno soddisfatto Allegri. Gli innesti di Pogba, Di Maria e Bremer hanno lanciato un segnale importante a tutta la concorrenza, anche se c’è apprensione in queste ore per l’infortunio del francese. Ma soprattutto, le mosse bianconere non sono finite qui, anzi.

Mancano ancora diversi tasselli per completare la rosa a disposizione del livornese. E alcune mosse necessiteranno di qualche addio tra i giocatori attualmente in squadra. Situazioni non facili da sbloccare per la dirigenza piemontese, una su tutte per adesso vive un momento di stasi che rischia di protrarsi ancora per un po’.

Juventus, ancora distanza per la risoluzione di Ramsey: conferma alle anticipazioni di CM.IT

Calciomercato.it vi aveva anticipato che la proposta della Juventus per risolvere il contratto di Ramsey si è fermata, al momento, a 2 milioni di euro. Tutto confermato dal ‘Corriere dello Sport’, che spiega, in linea con le nostre indiscrezioni, che la richiesta minima dell’entourage del gallese si aggira intorno ai 4 milioni di euro. L’accordo potrebbe alla fine essere trovato a metà strada, sui 3 milioni, ma si tratta di un’intesa che al momento non appare dietro l’angolo e per la quale bisognerà ulteriormente lavorare, prima di mettere fine alla travagliata storia tra i bianconeri e Ramsey.