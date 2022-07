Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 14 luglio: i movimenti principali in Italia e non solo

Il calciomercato non si ferma e si prepara a vivere un’altra giornata molto intensa. Mentre proseguono i ritiri delle squadre, vanno avanti le trattative, con intrecci che si intersecano sempre più e che promettono colpi di scena improvvisi.

Con Koulibaly ormai diretto al Chelsea, la Juventus pensa a Bremer per il dopo de Ligt ma deve fare i conti con l’Inter. Che a sua volta attende la cessione di Skriniar per affondare. Rimane in bilico il futuro di Dybala, stallo per i nerazzurri mentre il Napoli ci pensa seriamente.

LIVE in aggiornamento

ORE 8.28 – Muriel nei discorsi tra Roma e Atalanta, possibile affare low cost per i giallorossi.

ORE 8.24 – Arturo Vidal è UFFICIALMENTE un nuovo giocatore del Flamengo: lo ha annunciato il club brasiliano.