Luis Muriel, dopo le ultime stagioni all’Atalanta, può cambiare maglia: ecco la possibile destinazione del colombiano, a una condizione

All’Atalanta, ha trovato, per due anni, una continuità di rendimento e realizzativa mai avuta prima, con 19 e 26 reti in stagione nel 2019-2020 e nel 2020-2021. Lo scorso anno, è stato nuovamente limitato da problemi fisici, segnando comunque 14 reti totali. E ora per Luis Muriel prende forma un possibile trasferimento, visti i 31 anni e il contratto in scadenza nel 2023. Con una nuova ipotesi originata da uno degli ultimi incontri dei bergamaschi.

Il ‘Messaggero’ riporta infatti che nel summit di martedì a Milano tra Percassi e Tiago Pinto, ds della Roma, si è parlato anche del colombiano, oltre alla sinergia che potrebbe coinvolgere i vari Miranchuk, Pasalic, Carles Perez ed El Shaarawy. Muriel ha il gradimento di Mourinho, la valutazione dell’attaccante è al momento sui 15 milioni di euro, che però potrebbe scendere. Potrebbe essere lui il profilo low cost da inserire per l’attacco, qualora Zaniolo restasse.