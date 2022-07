In casa Milan tiene il banco il futuro di Rafael Leao, la nuova offerta che può indirizzare il destino del portoghese

Il mercato del Milan, per il momento, ancora non decolla. Acquisti fermi, di fatto, all’acquisizione a parametro zero di Origi, con in più i riscatti di Florenzi e Messias. I rossoneri spingono per ulteriori rinforzi a Pioli, ma devono fare attenzione anche al fronte ‘interno’. Sul quale, il nome più caldo è piuttosto scontato.

E’ quello di Rafael Leao, giocatore decisivo nel finale di stagione trascorsa per trascinare il Milan verso lo scudetto. Il portoghese è salito di livello ed è diventato, finalmente, il crack che si immaginava qualche anno fa, al momento dell’acquisto dal Lille. E inevitabilmente, si è acceso su di lui l’interessamento dei top club, che monitorano la situazione e si preparano a lanciare l’assalto, con un contratto del lusitano al momento ancora in scadenza 2024. Il dossier rinnovo, va da sé, è una delle tematiche fondamentali per Maldini e Massara.

Milan, nuova proposta di rinnovo a Leao: le cifre

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, i rossoneri preparano una nuova offerta di rinnovo, alzando ulteriormente l’asticella. A marzo, era stato proposto un rinnovo fino al 2026 con ingaggio aumentato a 4,5 milioni a stagione. Ora, la proposta potrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni di euro, su base quinquennale (quindi fino al 2027), una ‘eccezione’ necessaria per il vero top player della rosa. L’intenzione, insomma, è blindarlo e respingere sul nascere gli assalti delle big europee, in primis il Chelsea del cui interesse si è parlato intensamente in questi giorni.