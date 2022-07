Dopo l’anno al Chelsea è tornato all’Inter: del futuro di Romelu Lukaku ha parlato anche Tuchel

Tornato all’Inter dopo un solo anno, Romelu Lukaku è pronto alla sua seconda avventura in nerazzurro. Rientrato a Milano dopo un anno trascorso a Londra, Lukaku ha lasciato il Chelsea in prestito per vestire nuovamente la maglia nerazzurra. Il belga sarà uno degli osservati speciali e l’uomo su cui i nerazzurri intendono puntare per riuscire a raggiungere la seconda stella prima del Milan.

Del futuro del giocatore ne ha parlato l’allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco, in conferenza stampa, ha sottolineato come sarà difficile rivedere Lukaku a Londra. “Abbiamo deciso insieme ai proprietari di lasciarlo andare – ha commentato il manager tedesco – Lasciare Londra per tornare all’Inter era il suo desiderio, ha avuto questa possibilità e l’ha colta”.

Inter, Tuchel su Lukaku: “Possibilità di ritorno”

Rivedere il giocatore con la maglia dei ‘Blues’ sarà molto difficile: “Si tratta solo di un prestito, quindi una minima possibilità che lui possa tornare ovviamente c’è – ha aggiunto Tuchel – Non so se è molto probabile, ma non spetta a me dare una prospettiva in merito. C’è una possibilità”.

Nel frattempo il Chelsea continua a lavorare sul mercato. Perso Raphinha, finito a Barcellona, a Londra è approdato Sterling, che numericamente andrà a rimpiazzare proprio l’attaccante belga. “Sterling ci dà molta flessibilità, molta mobilità, molte opzioni di attacco in attacco, anche se non dovessimo reclutare più giocatori”. Nel frattempo però il club inglese potrebbe cedere altri giocatori sempre in Serie A. Uno è Hakim Ziyech, che piace moltissimo al Milan e che potrebbe approdare in rossonero in prestito, proprio come l’ex compagno Lukaku, che potrebbe ritrovare da rivale nella stracittadina meneghina.