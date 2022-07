CM.IT | Villar al Monza è lo snodo per Frattesi alla Roma

La Roma continua a voler sbloccare la trattativa con il Sassuolo per Davide Frattesi: lo snodo potrebbe essere Villar al Monza

Gonzalo Villar verso il Monza è la mossa che, come su una scacchiera, riaccende in un attimo Davide Frattesi alla Roma. Il mercato è fatto così, ci si siede, si sonda, si arriva anche dentro le cifre di una trattativa, poi si frena nella consapevolezza che devono maturare delle condizioni. Ma intanto chi è seduto al tavolo, prima di rialzarsi e riaggiornarsi sa già fino a che punto potrà spingersi quando sarà arrivato il momento di accelerare.

La Roma e il Sassuolo si sono più che annusate sulla vicenda Frattesi che ha avuto una sua evoluzione in un mese e mezzo: le intenzioni della Roma sembravano quelle di incassare il 30 per cento della rivendita quando per la mezzala neroverde si parlava di una valutazione da 35-40 milioni. Poi lo scenario è cambiato. E la Roma ha cominciato a pensare a quel 30 per cento maturato dall’accordo di cessione del 2017, come a una opzione per scontare il costo.

Calciomercato Roma, Villar al Monza sblocca Frattesi

Cosa ha messo ancor più nei binari l’operazione? La possibilità di inserire una contropartita tecnica e il fatto che, tolto Bove – per la Roma ancora incedibile – il Sassuolo abbia trovato subito la carta da mettere sul tavolo per continuare a lavorare: Cristian Volpato, che per gli emiliani resterebbe un’opzione su cui lavorare (certamente la cosa diventerebbe più difficoltosa) anche senza Frattesi. E così si è andati avanti fino, forse, a pochi metri dalla fine della trattativa. Poi la frenata, da non confondere come uno stop legato a cambi di vedute e di strategie, ma all’esigenza (della Roma) di mettere in pista qualche uscita.

E così si è riannodato il filo di un’altra trattativa che aveva preso corpo un mese fa. Quella per capire la fattibilità di un passaggio di Gonzalo Villar al Monza. Anche in questo caso l’approccio c’era stato e c’era stato una sorta di rinvio a tempi più maturi. Che sembrerebbero essere arrivati: ieri a Milano ci sono stati incontri incrociati tra gli intermediari e la Roma, la Roma e il Monza. L’idea che nel frattempo ha preso corpo è quella del prestito con obbligo, c’è tutta l’aria che questa possa essere una settimana decisiva per definire questa operazione, anche se Adriano Galliani sta facendo qualche ultima riflessione prima di accelerare e chiudere.

Come raccolto da Calciomercato.it, con Villar al Monza, Frattesi alla Roma dovrebbe mettersi definitivamente in discesa e il centrocampista che ha convinto anche Roberto Mancini potrebbe coronare il sogno di tornare a casa, lui che è cresciuto con il mito di Daniele De Rossi. Inevitabilmente quella 16 sulla spalle, di colore giallorosso, sarebbe un gran bel peso da portare ma farebbe ance tanto effetto ai tifosi romanisti.