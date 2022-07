Il West Ham ha sorpassato il Paris Saint-Germain nella corsa a Scamacca. A Londra il centravanti del Sassuolo avrebbe la garanzia di giocare titolare

Gianluca Scamacca è uno dei protagonisti di questo mercato estivo. Il bomber romano è destinato a lasciare il Sassuolo e per lui adesso è in atto una sfida tra il Paris Saint-Germain e il West Ham.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, al momento sono avanti gli inglesi che hanno messo sul piatto circa 40 milioni di euro. I transalpini, invece, si sono per adesso fermati a una proposta di 35. Il classe ’99 preferirebbe transferirsi a Parigi, anche se ovviamente rischierebbe di fare tanta panchina considerati i nomi altisonanti a disposizione di Galtier nel reparto offensivo. Al West Ham, invece, farebbe il titolare con la possibilità di rimanere attaccato al giro della Nazionale di Mancini. I londinesi valutano pure altri profili di centravanti, ma stando a quanto appreso da CM.IT la pista che porta a Scamacca è tra le più concrete se non la principale in questo preciso momento del mercato. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, se soprattutto il Psg rilancerà per sorpassare il West Ham adesso, ripetiamo, in pole per il 91 neroverde autore di 16 gol nella passata stagione.