Juventus, adesso non ci sono più dubbi: Cambiaso è già rossoblù

Andrea Cambiaso ha già iniziato la sua nuova avventura col Bologna: l’ex Genoa giocherà una stagione in prestito dalla Juventus

Dopo aver fatto tappa a Torino per le visite mediche e la firma con la Juventus, Andrea Cambiaso è subito volato nel ritiro del Bologna per iniziare la sua nuova avventura in rossoblù.

Il laterale acquistato dal club bianconero giocherà in prestito nella squadra di Sinisa Mihajlovic e ha già sostenuto il suo primo allenamento col Bologna. Questo, invece, il comunicato odierno della Juventus: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Genoa Cricket and Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Cambiaso a fronte di un corrispettivo di € 8,5 milioni, pagabili in due esercizi. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di € 3,0 milioni al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2027”. Manca ora solo l’ufficialità del suo trasferimento in prestito al club emiliano.