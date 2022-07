Tutte le ultime notizie di calciomercato di oggi in diretta: gli aggiornamenti sulle più importanti trattative in Serie A e non solo

Squadre al lavoro con i primi giorni di ritiro e dirigenze operative per le trattative di mercato. È un mese di luglio di grande fermento per le compagini di Serie A e non soltanto. Le trattative si scaldano in tutte le direzioni.

Juventus che ragiona su altri colpi oltre Pogba e Di Maria e valuta il futuro di Matthijs de Ligt, l’Inter lavora alla cessione di Skriniar e sui possibili sostituti mentre il Milan insegue ancora Renato Sanches. Seguite su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

12.00 – Juventus, altra proposta di rinnovo per de Ligt: l’olandese non parte senza un sostituto

11.15 – Dopo l’accordo raggiunto nei giorni scorsi, il Siviglia ha annunciato l’acquisto di Marcao fino al 2027.

11.10 – Il Brentford ha annunciato l’acquisto di Hickey dal Bologna.

11.00 – ‘RMC Sport’ e ‘Record’: Renato Sanches ha detto sì al PSG, annuncio possibile la prossima settimana.

10.35 – Inter, Dzeko vuole restare: no alla cessione, Dybala più lontano.

10.00 – Paul Pogba ha iniziato le visite mediche al J Medical:

09.50 – Il Psg insiste per Skriniar, proposto all’Inter Diallo come parziale contropartita.

IN AGGIORNAMENTO