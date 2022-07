La Juventus riaccoglie Paul Pogba: il centrocampista francese è arrivato al J Medical per sostenere le visite mediche

È il giorno di Paul Pogba in casa Juventus. Dopo Di Maria, il club bianconero riaccoglie il centrocampista francese. L’entusiasmo in casa Juve è già alle stelle.

Pogba è arrivato questa mattina al J Medical per sostenere le visite mediche di rito prima della firma sul contratto. L’ex Manchester United, che torna per la seconda volta a parametro zero, è stato accolto da un bagno di folla all’esterno del centro medico della società bianconera. Il francese non è arrivato da solo.

🎥 🇫🇷 #Juventus – Visite mediche in corso per Paul #Pogba: entusiasmo alle stelle al J-Medical per il francese 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/iwxfeSL1aO — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 9, 2022

Ad accompagnare Pogba c’è anche Rafaela Pimenta, la rappresentante del giocatore che in casa bianconera cura gli interessi anche di de Ligt, Kean e Pellegrini. Nel weekend si parlerà anche della cessione del difensore olandese.

Dall’inviato Giorgio Musso