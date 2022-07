Calciomercato Milan, arriva il grande rifiuto: c’è la data dell’annuncio

Calciomercato Milan, un’altra beffa dura da digerire per i rossoneri: sfuma un altro colpo, annuncio ufficiale in vista

Il Milan prova ad accelerare sul mercato, dopo lo stallo vissuto nel mese di giugno. I rinnovi di Maldini e Massara mettono le basi per lavorare con maggiore serenità e convinzione e realizzare gli acquisti necessari per Pioli.

Il tecnico si è rimesso a lavoro con la compagine campione d’Italia, ma attende rinforzi per rispondere alle mosse di Inter e Juventus e difendere il titolo conquistato a maggio, oltre che puntare a un buon percorso europeo. Il mercato rossonero però si sta complicando. E dopo aver perso Botman, finito al Newcastle, c’è un altro colpo che l’ambiente cullava e che invece si può tramutare in un’altra beffa.

Calciomercato Milan, Renato Sanches dice no e si promette al Psg

Tra Psg e Renato Sanches, la fumata bianca sarebbe già prevista nei prossimi giorni, secondo ‘Record’, in Portogallo. Il centrocampista lusitano del Lille, obiettivo di lunga data del Milan, si sarebbe deciso ad accettare la corte dei parigini. Conferme sullo stato avanzato delle trattative arrivano anche da ‘RMC Sport’, con i campioni di Francia che intenderebbero chiudere l’affare entro giovedì 14 luglio. Per quella data, infatti, è prevista la partenza per un tour in Giappone di due settimane e l’intenzione di Galtier è averlo già in squadra per quella data.